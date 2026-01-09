В Иркутске на 69-м году жизни скончался известный врач Петр Ян

В Иркутске 4 января на 69-м году жизни скончался известный врач-иглорефлексотерапевт, потомственный медик Петр Юрьевич Ян. Мэр областного центра Руслан Болотов выразил соболезнования его родным, близким, коллегам и пациентам.

«Петр Юрьевич был уникальным специалистом: потомственный врач, он являлся настоящим мастером восточных медицинских традиций. Его врачебный путь – это образец преданности своему делу и безграничного человеколюбия», – отметил Руслан Болотов.

Петр Ян родился в Шанхае в семье врача и продолжил медицинскую династию. После окончания Иркутского государственного медицинского института в 1982 году он посвятил врачебной практике более четырех десятилетий, работая как в Иркутске, так и в Москве.