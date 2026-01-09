Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

В Иркутске на 69-м году жизни скончался известный врач Петр Ян

В Иркутске 4 января на 69-м году жизни скончался известный врач-иглорефлексотерапевт, потомственный медик Петр Юрьевич Ян. Мэр областного центра Руслан Болотов выразил соболезнования его родным, близким, коллегам и пациентам.

«Петр Юрьевич был уникальным специалистом: потомственный врач, он являлся настоящим мастером восточных медицинских традиций. Его врачебный путь – это образец преданности своему делу и безграничного человеколюбия», – отметил Руслан Болотов.

Петр Ян родился в Шанхае в семье врача и продолжил медицинскую династию. После окончания Иркутского государственного медицинского института в 1982 году он посвятил врачебной практике более четырех десятилетий, работая как в Иркутске, так и в Москве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес