Пятый танкер с венесуэльской нефтью захвачен США в Карибском море

Военно-морские силы США начали операцию по захвату танкера Olina в Карибском море у берегов Тринидада и Тобаго, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Это уже пятый танкер, задержанный в последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти, передаёт РБК.

По данным публичной базы Equasis, танкер Olina ранее ходил под флагом Восточного Тимора, а в 2025 году — под флагом Сан-Томе и Принсипи. Сейчас судно плавает под неизвестным флагом. Танкер находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. В январе 2025 года, когда судно носило название Minerva M., оно было включено в санкционные списки США как часть «теневого флота». Вашингтон обвиняет танкер в транспортировке российской нефти.

Задержание началось 9 января. По информации источника, танкер отплыл от берегов Венесуэлы на прошлой неделе, вскоре после захвата президента Николаса Мадуро спецназом США. Танкер был полностью загружен нефтью как при уходе, так и при возвращении в регион.

Ранее в январе американские военные также захватили танкер Marinera в Северной Атлантике с помощью британских ВВС. Судно, ранее известное как Bella 1 и ходившее под панамским флагом, сменило название и российский флаг после начала преследования береговой охраной США.

Российский МИД требует немедленного освобождения судна и экипажа, заявляя о нарушении международного морского права и необоснованности обвинений в «плавании под ложным флагом». Танкер Marinera получил временное разрешение на использование российского флага 24 декабря 2025 года, о чём США были официально уведомлены.

В декабре 2025 года США также задержали два танкера у берегов Венесуэлы — Skipper и супертанкер Centuries.


