16 танкеров прорвались через блокаду США у Венесуэлы

Группа из 16 нефтяных танкеров сумела прорваться через морскую блокаду США у берегов Венесуэлы, сообщает The New York Times. Благодаря скоординированной попытке прорыва американские военные смогли задержать лишь одно судно — M Sophia. Остальные танкеры вышли в Атлантический океан и направляются к Африке и Европе, передаёт РБК.

По данным издания, четыре танкера были замечены в Атлантике на расстоянии более 400 миль от берега, а ещё пять судов двигались через Карибский бассейн. Американский эсминец сопровождал часть танкеров по курсу через Атлантику. Один из танкеров вновь появился у побережья Колумбии, местонахождение остальных пяти остаётся неизвестным.

Как минимум один из танкеров, Veronica, недавно сменил название на Galileo и перешёл под российский флаг. Ещё три судна, находящиеся в пути, также сменили флаг на российский, отмечает NYT.

По словам Дэвида Танненбаума, бывшего сотрудника Минфина США по вопросам санкций, массовый выход танкеров был рассчитанным риском, направленным на перегрузку системы контроля США. Он отметил, что одновременно остановить все суда американским силам юридически и технически сложно.


