Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Что повлияло на рост средних зарплат в России в 2025 году? 

По данным аналитического центра «Киберия», средние зарплаты в нефтегазовой промышленности РФ с января по ноябрь ушедшего года выросли до 102 тыс. руб. в месяц. Топ-менеджмент получает 500–600 тыс., квалифицированные рабочие — 180-204 тыс., медианная оплата труда равняется 86 тыс. руб. На последний показатель, скорее всего, влияют вознаграждения сотрудников на аутсорсинге.

– Рост доходов в отрасли на фоне снижения цен на нефть и санкций можно объяснить дефицитом кадров, увеличением средней зарплаты в России и повышением минимального размера оплаты труда с начала 2025 года, – считает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Безработица в Иркутской области упала до исторического минимума – всего 0,3%
2 января 2026
Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов
25 декабря 2025

Средняя номинальная заработная плата в январе – октябре выросла на 14,3% г/г, приблизившись к 100 тыс. руб., хотя высокая дифференциация оплаты труда от региона к региону сохраняется.

Напомним, что больше всего зарабатывают в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ХМАО и ЯНАО, где сосредоточена основная часть нефтедобывающих филиалов Роснефти, Газпром нефти, ЛУКОЙЛа, Сургутнефтегаза.

Как отмечает РИА Новости, динамику оплаты труда определяет не только нефтегазовый сектор, но и во многом ИТ-индустрия, а также ряд отраслей машиностроения.

– На наш взгляд, сохранение дефицита кадров, в первую очередь квалифицированных рабочих, продолжит влиять на зарплаты в текущем году. По итогам 2025-го прогнозируем повышение реальных доходов в РФ минимум на 10%, по итогам 2026-го — еще на 6–7%, – резюмирует Наталья Мильчакова.


