Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Трамп объявил войну наркотикам: Мексика следующая после Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти смогли успешно остановить большую часть поставок наркотиков из Венесуэлы морским путем. Теперь главной задачей станет прекращение наркотрафика через сухопутную границу с Мексикой. Об этом он рассказал в эфире программы Hannity телеканала Fox News, передаёт РБК.

По утверждению Трампа, морские маршруты транспортировки наркотиков были практически ликвидированы усилиями американских служб безопасности. «Катера с наркотиками фактически перестали покидать Венесуэлу, поскольку все они подвергаются немедленному уничтожению. Сегодня даже рыбаки опасаются выходить в море», — подчеркнул американский лидер.

Однако новый фронт борьбы переместился на сушу, где наркокартели контролируют мексиканские территории. «Картели буквально правят балом в Мексике, они ежегодно приводят к гибели сотен тысяч американцев, употребляющих наркотики. Мы начали действовать решительно, проводя операции против наземных нарколабораторий и маршрутов поставок», — пояснил Трамп.

Трамп выразил уверенность, что южная граница Соединенных Штатов находится под контролем, отметив успешные меры, принятые администрацией. «При моей первой администрации мы обеспечили безопасность границ гораздо эффективнее, чем раньше. А в ходе второго срока мы достигли небывалого успеха: границу невозможно преодолеть нелегально. Те, кто живет рядом с границей, радуются этому решению», — добавил он.

Ранее администрация Трампа активно вела борьбу с наркотрафиком, объявляя Венесуэлу одним из ключевых источников контрабанды наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинялся Вашингтоном в пособничестве торговле наркотиками и «наркотерроризме». В январе 2026 года Мадуро был задержан американскими силами и доставлен в США, где ему были выдвинуты серьезные обвинения, включая сговор с целью распространения наркотиков и владение оружием массового поражения.

Будучи переизбранным президентом, Трамп продолжает кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, нацеливаясь на соседнюю Колумбию, которую он также обвинил в производстве и распространении наркотических веществ.


