Россияне предпочитают инвестировать в золото в слитках

По данным Гознака, в 2025 году, инвестируя в золото через приложение «Гознак Инвестиции», россияне отдавали предпочтение золотым слиткам. В весовом соотношении 57% пришлось на слитки, 43% на монеты против 45% и 55% соответственно в 2024-м и 31% и 69% в 2023-м.



– В Гознаке объясняют эту тенденцию более тесной привязкой стоимости золотого слитка к биржевой цене драгметалла. В ушедшем году он подорожал на 64%, до $4386 за тройскую унцию, этот тренд продолжается и с начала января, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Высокая неопределенность мировой экономики, усилившаяся после недавних событий в Венесуэле, продолжит генерировать спрос на драгметаллы, главным образом на золото, как наиболее надежный и традиционный защитный актив, что обусловит дальнейшее повышение его котировок.

– На рост номинированной в долларах цены золота в 2025 году, на наш взгляд, повлияло и снижение индекса американской валюты (DXY) на 10,1%. Поскольку инфляция в России остается относительно высокой, а в текущем году ожидается ослабление рубля, многие россияне проявляют повышенный интерес к инвестициям в золото, в том числе в виде слитков. В свою очередь, мы считаем оптимальным и наиболее ликвидным форматом для вложений в драгметаллы открытие обезличенного металлического счета (ОМС) в надежном банке. В течение года прогнозируем повышение цены на золото до $5000 за тройскую унцию. В этой связи вложения в драгметалл останутся привлекательными. Кроме того, предлагаем присмотреться к недооцененному по сравнению с золотом серебру, – резюмирует Наталья Мильчакова.