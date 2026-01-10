По итогам первой торговой недели 2026 года фондовый рынок упал, а рубль вырос

Первую торговую неделю нового года индекс Мосбиржи завершил снижением на 1,1%. Давление на его котировки оказали внешнеполитические факторы и негативная динамика в ценах на нефть. Курс рубля к доллару повысился на 2,2%, к евро – на 2,8%, к юаню – на 2%.

Фондовые площадки по всему миру реагировали на события, связанные с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги спецназом США, с предъявлением ему обвинений в организации международной наркоторговли.

На котировки российских акций заметно повлияло обсуждение в Конгрессе США законопроекта о введении пошлин в размере 500% для импортеров энергоресурсов из РФ, одобренное главой Белого дома.

Возобновившийся 9 января рост цен на нефть не вызвал выраженной положительной реакции у голубых фишек отечественного рынка. Его падение сдерживали покупки недооцененных акций второго эшелона и дивидендных компаний.

Процесс мирного урегулирования на Украине пока движется медленно, особенно с учетом того, что гарантии ее безопасности обсуждаются без участия России. Со следующей недели возобновится поступление корпоративных новостей.

«Основными драйверами для движения котировок 12 января станет закрытие реестров для получения промежуточных дивидендов флагманов российского рынка Роснефти и ЛУКОЙЛа, а также Озон-Фармацевтики. 14 января пройдет отсечка у ЕвроТранса. Совет директоров Мосэнерго в середине следующей недели обсудит вопрос о возможном возвращении к распределению прибыли», – говорит Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, что рекомендация по итогам 2024 года не была одобрена акционерами компании. Если ее совдир снова рекомендует выплату, акции Мосэнерго отреагируют на это сильными движениями. Аэрофлот 16 января представит операционные результаты за 2025 год. В этот же день Росстат опубликует данные инфляции за декабрь, которые способны существенно повлиять на курс рубля.

Прогноз Freedom Finance для индекса Московской биржи на период с 12 по 16 января: диапазон 2650–2800 пунктов. Ориентиры для доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую неделю: 78–81, 92–94 и 11–11,6 соответственно.