Геополитика снова способствует росту цен на нефть

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов 9 января поднимается на 0,9%, до $62,54 за баррель, также как стоимость WTI, которая торгуется по $58,59.

Котировки североморского сорта пытались достичь отметки $63 впервые с начала декабря прошлого года, внутридневной растущий тренд сохраняется. По данным Минэнерго США, стратегические запасы углеводородного сырья в начале января оказались на 30% ниже необходимого для обеспечения энергетической безопасности уровня 600 млн баррелей. Это объясняется продажей на открытом рынке рекордных 180 млн баррелей для борьбы с ростом цен на бензин.

«Добыча нефти в Штатах за первую неделю нового года упала на 16 тыс. баррелей в день, до 13,81 млн. С этим могут быть связаны новые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и Мексики, поскольку, как мы говорили ранее, в ближайшее время увеличить стратегический резерв за счет доступа к венесуэльской нефти американские корпорации не смогут. Относительно низкие цены снижают их мотивацию к увеличению производства», – сообщает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Тем временем Китай заместил поставки из Венесуэлы импортом из Канады, стран ОПЕК и России. Профицит на рынке сохраняется, но высокий спрос в США и других странах может значительно изменить тенденцию.

Эксперты подтверждают прогноз цены Brent на следующую неделю в коридоре $59–63 за баррель.


