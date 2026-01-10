Акции ретейлеров отреагировали на падение продаж электроники

На фоне небольшого роста российского фондового рынка в ходе торгов 9 января неоднозначную динамику демонстрируют акции ретейлеров, торгующих электроникой. Котировки Озона растут на 0,86% до 4333 руб. Акции «М.Видео» снижаются на символические на 0,06% до 78,3 руб. Ценные бумаги МТС дорожают на 0,4% до 214,7 руб.

По данным ретейлеров электроники, в 2025 году объем реализации смартфонов в денежном и натуральном выражении упал на 20% в годовом выражении (г/г), продажи ноутбуков сократились на 13–17% г/г. Рекордное снижение объясняется прежде всего высокой базой 2024 года и ростом цен.

Согласно социологическим опросам, многие россияне выбирали сберегательную модель финансового поведения на фоне высоких ставок по вкладам и привлекательной доходности облигаций. Кроме того, эксперты отмечали сокращение корпоративных закупок ноутбуков, несмотря на высокую занятость населения.

Тем не менее, по прогнозам Freedom Finance, результаты ведущих продавцов смартфонов и радиоэлектроники будут лучше рынка, исходя из отчетов за первое полугодие и три квартала ушедшего года.

«Мы ожидаем, что Озон и МТС сохранят двузначные темпы роста выручки (отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2025 год будет опубликована до конца текущего квартала). Что касается выручки М.Видео за 2025-й, прогнозируем ее сокращение в пределах 12–14%, хотя продажи сетью компьютеров, ноутбуков и компьютерных аксессуаров, исходя из данных за девять месяцев прошлого года, могут вырасти на 6–8%. Дивиденд по итогам 2025-го из упомянутых компаний может распределить только МТС», – сообщает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.