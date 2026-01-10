Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Москва и Вашингтон договорились об освобождении двух россиян из экипажа танкера Marinera

Читайте также:

Трамп объявил войну наркотикам: Мексика следующая после Венесуэлы
9 января 2026
16 танкеров прорвались через блокаду США у Венесуэлы
9 января 2026

МИД России заявил, что президент США Дональд Трамп решил освободить двух российских граждан из состава экипажа захваченного американскими силами танкера Marinera. В ведомстве подчеркнули, что начинают проработку практических вопросов для скорейшего возвращения моряков на родину. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину», – рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захват судна под российским флагом произошел 7 января в Северной Атлантике. Американская сторона объяснила свои действия нарушением танкером санкционного режима, заявив о возможности привлечения экипажа к уголовной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (15)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес