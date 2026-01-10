Москва и Вашингтон договорились об освобождении двух россиян из экипажа танкера Marinera

МИД России заявил, что президент США Дональд Трамп решил освободить двух российских граждан из состава экипажа захваченного американскими силами танкера Marinera. В ведомстве подчеркнули, что начинают проработку практических вопросов для скорейшего возвращения моряков на родину. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину», – рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захват судна под российским флагом произошел 7 января в Северной Атлантике. Американская сторона объяснила свои действия нарушением танкером санкционного режима, заявив о возможности привлечения экипажа к уголовной ответственности.