Адвокат Лурье отказался принимать квартиру, купленную у Ларисы Долиной

Передача квартиры в районе Хамовники, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье, вновь столкнулась с затруднениями. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилого помещения, составленный на 5 января. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Но сегодня адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», – сообщила адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова.

По ее словам, квартира и все документы были готовы к передаче 5 января, однако Полина Лурье не смогла прибыть на встречу в назначенный день. В настоящее время певица Лариса Долина находится не в Москве, и адвокат покупательницы решила дождаться ее возвращения для завершения процедуры.

Ранее народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. Ей удалось вернуть себе квартиру через суд, не отдав денег покупательнице.


