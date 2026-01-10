Дональд Трамп вновь заявил, что США должны купить Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь высказал идею о необходимости покупки Гренландии Соединенными Штатами. По его словам, это необходимо сделать для предотвращения возможного установления контроля над островом со стороны России или Китая в будущем. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Мы что-нибудь предпримем в отношении Гренландии, нравится им это или нет. Потому что, если мы этого не сделаем, Россия или Китай установят контроль в Гренландии, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что США должны владеть островом, а не просто арендовать его на основании существующих соглашений. По его мнению, военное присутствие Вашингтона в Гренландии в соответствии с договором 1951 года является недостаточным для обеспечения будущей обороны.