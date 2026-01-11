Программа господдержки помогла привлечь в Иркутскую область девять специалистов из других регионов

В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в 2025 году министерство труда и занятости Иркутской области оказало помощь местным предприятиям в привлечении квалифицированных кадров из других субъектов России. Благодаря программе в регион переехали девять специалистов, что превысило плановый показатель в восемь человек.

«Благодаря реализации программы, в Иркутскую область уже переехали девять специалистов из различных регионов России. Таким образом, плановый показатель на 2025 год, составлявший восемь человек, выполнен», – отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Финансовая поддержка работодателям предоставляется в размере до 225 тыс. рублей на каждого привлеченного сотрудника. Средства направляются на компенсацию затрат, связанных с переездом, обучением, повышением квалификации, единовременными выплатами и предоставлением жилья.