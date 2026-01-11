Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Дональд Трамп запретил арест и изъятие средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором объявляет чрезвычайное положение для защиты так называемых «Фондов депозитов иностранного правительства». Под этим определением подразумеваются средства, принадлежащие правительству Венесуэлы, ее Центральному банку и государственной нефтяной компании PDVSA, которые находятся на счетах в Министерстве финансов США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Читайте также:

Москва и Вашингтон договорились об освобождении двух россиян из экипажа танкера Marinera
10 января 2026
Трамп объявил войну наркотикам: Мексика следующая после Венесуэлы
9 января 2026

Согласно документу, любая попытка ареста или возбуждения судебных исков в отношении этих активов запрещается и признается недействительной. Администрация США считает, что подобные юридические действия нанесут существенный ущерб национальной безопасности и внешней политике страны, а также помешают усилиям по обеспечению экономической стабильности в Венесуэле.

В распоряжении указывается, что защита этих фондов является критически важной для противодействия потоку нелегальных иммигрантов и наркотиков, а также для защиты интересов Америки.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан американскими силами и доставлен в США, где ему были выдвинуты серьезные обвинения, включая сговор с целью распространения наркотиков и владение оружием массового поражения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (16)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес