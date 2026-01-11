Дональд Трамп запретил арест и изъятие средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение, в котором объявляет чрезвычайное положение для защиты так называемых «Фондов депозитов иностранного правительства». Под этим определением подразумеваются средства, принадлежащие правительству Венесуэлы, ее Центральному банку и государственной нефтяной компании PDVSA, которые находятся на счетах в Министерстве финансов США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, любая попытка ареста или возбуждения судебных исков в отношении этих активов запрещается и признается недействительной. Администрация США считает, что подобные юридические действия нанесут существенный ущерб национальной безопасности и внешней политике страны, а также помешают усилиям по обеспечению экономической стабильности в Венесуэле.

В распоряжении указывается, что защита этих фондов является критически важной для противодействия потоку нелегальных иммигрантов и наркотиков, а также для защиты интересов Америки.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан американскими силами и доставлен в США, где ему были выдвинуты серьезные обвинения, включая сговор с целью распространения наркотиков и владение оружием массового поражения.