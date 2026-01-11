Трамп приказал подготовить план вторжения в Гренландию

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию, сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на инсайдерские источники, передаёт РБК.

По данным издания, команда Трампа, вдохновлённая успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремится опередить Россию и Китай в контроле над стратегическим островом. Советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер активно продвигает этот план.

Однако начальники штабов США выражают серьёзное сопротивление, считая операцию незаконной и маловероятной к одобрению Конгрессом. По словам дипломатического источника, генералы называют план Трампа «безумным» и сравнивают его поведение с поступками пятилетнего ребёнка, пытаясь отвлечь президента на другие военные операции.

3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерении включить Гренландию в состав США. В интервью The Atlantic 4 января он подчеркнул, что остров «абсолютно необходим» для обороны страны.

Накануне президент заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия её жителей, чтобы не допустить усиления влияния России или Китая на этом стратегическом направлении.