Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Трамп приказал подготовить план вторжения в Гренландию

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию, сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на инсайдерские источники, передаёт РБК.

По данным издания, команда Трампа, вдохновлённая успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремится опередить Россию и Китай в контроле над стратегическим островом. Советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер активно продвигает этот план.

Однако начальники штабов США выражают серьёзное сопротивление, считая операцию незаконной и маловероятной к одобрению Конгрессом. По словам дипломатического источника, генералы называют план Трампа «безумным» и сравнивают его поведение с поступками пятилетнего ребёнка, пытаясь отвлечь президента на другие военные операции.

Читайте также:

Дональд Трамп запретил арест и изъятие средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся в США
11 января 2026
Москва и Вашингтон договорились об освобождении двух россиян из экипажа танкера Marinera
10 января 2026

3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» в Венесуэле, в ходе которой захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Им предъявлены обвинения в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерении включить Гренландию в состав США. В интервью The Atlantic 4 января он подчеркнул, что остров «абсолютно необходим» для обороны страны.

Накануне президент заявил о готовности «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия её жителей, чтобы не допустить усиления влияния России или Китая на этом стратегическом направлении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (17)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес