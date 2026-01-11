Украинская атака повредила православную гимназию в Воронеже

В результате украинской атаки на Воронеж 10 января была повреждена Воронежская православная гимназия, сообщили в мэрии города. О возобновлении учебного процесса сообщат непосредственно в учебном заведении и епархии, сообщает газета "Ведомости".

Минобороны России и местные власти сообщили, что удалось отразить атаку 17 дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате удара повреждены более десяти многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Он охарактеризовал эту атаку как одну из самых сильных с начала российской спецоперации, передаёт РБК.

В реанимации скончалась молодая женщина, получившая черепно-мозговую травму от падения обломков беспилотника на частный дом. Гусев выразил соболезнования её родным и близким. Также стало известно, что 11 января в больнице умерла одна из пострадавших девушек. В настоящее время в больнице остаётся одна женщина с ранением в брюшную полость, которая уже прошла операцию.