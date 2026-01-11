Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Бизнес: пристегните ремни!
«Побеждают упорные и целеустремленные» – Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой»
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
Все материалы сюжета

Украинская атака повредила православную гимназию в Воронеже

В результате украинской атаки на Воронеж 10 января была повреждена Воронежская православная гимназия, сообщили в мэрии города. О возобновлении учебного процесса сообщат непосредственно в учебном заведении и епархии, сообщает газета "Ведомости".

Читайте также:

Ночной удар дронов по кафе и гостинице на Черном море унес жизни 24 человек
1 января 2026
Путин отказался от визита в ЮАР из-за угрозы покушения, рассказал Лукашенко
31 декабря 2025

Минобороны России и местные власти сообщили, что удалось отразить атаку 17 дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате удара повреждены более десяти многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Он охарактеризовал эту атаку как одну из самых сильных с начала российской спецоперации, передаёт РБК.

В реанимации скончалась молодая женщина, получившая черепно-мозговую травму от падения обломков беспилотника на частный дом. Гусев выразил соболезнования её родным и близким. Также стало известно, что 11 января в больнице умерла одна из пострадавших девушек. В настоящее время в больнице остаётся одна женщина с ранением в брюшную полость, которая уже прошла операцию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (863)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес