Доля несырьевого экспорта Иркутской области выросла до 56%

В Иркутской области наблюдается значительный рост доли несырьевого неэнергетического экспорта. За девять месяцев 2025 года этот показатель составил 56% общего объема поставок за границу. Это подтверждает выполнение поручения Президента России Владимира Путина, согласно которому Правительство РФ должно увеличить долю несырьевого экспорта к 2030 году.

Согласно данным Министерства экономического развития и промышленности Приангарья, регион продолжает удерживать лидерские позиции по объему внешней торговли, находясь на первом месте в Сибирском федеральном округе и на девятом среди всех субъектов Российской Федерации. Объем экспорта также вырос, позволив региону подняться с десятого на девятое место среди российских регионов.

Этот успех является результатом активной работы регионального правительства. В течение 2025 года были организованы порядка 30 международных деловых миссий, что позволило представителям региона провести успешные переговоры с зарубежными партнерами из разных стран, включая Монголию, Китай, государства Персидского залива, СНГ и Юго-Восточную Азию. Итогом стало подписание 43 внешнеторговых контрактов.

Особое внимание уделяется развитию потенциала экспортеров региона. Команда управленцев Иркутской области получила высокую оценку на федеральном уровне, заняв первое место в программе «Экспорт регионов 2.0» Российского экспортного центра в рамках национального проекта «Кооперация и экспорт».

– Рост несырьевого экспорта – это прямой показатель конкурентоспособности нашей экономики. Каждый новый контракт на поставку продукции с высокой добавленной стоимостью – это не только валютная выручка, но и новые рабочие места, развитие технологий и укрепление деловой репутации Иркутской области как надежного партнера на мировом рынке. Наша задача – целенаправленно снижать сырьевую зависимость, создавая условия для выхода на международную арену малых и средних предприятий, – подчеркнул министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Важную роль в диверсификации экспорта и вовлечении малого бизнеса во внешнеэкономическую деятельность играет региональный Центр «Мой бизнес». Благодаря его комплексной поддержке в текущем году на международные рынки вышли 208 компаний.

– Только в декабре пять предприятий региона заключили новые экспортные сделки: «Химэкоцентр» будет поставлять бытовую химию в Монголию, «Ботаника» – дигидрокверцетин (природный антиоксидант) в Китай, а компании «АМ Глобал» и «Байкалика» отправят деревянную кухонную утварь и шпон во Вьетнам. Всего по итогам года при содействии Центра «Мой бизнес» 23 малых предприятия региона впервые заключили экспортные контракты. Общий объем поддержанного экспорта превысил 10 миллионов долларов США, – отметила Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес» в Иркутской области.