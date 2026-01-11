Новости

«Аэрофлот»: Полёты в Шереметьево вернулись к обычному расписанию

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о полном восстановлении регулярного исполнения суточного графика полётов в московском аэропорту «Шереметьево». Информация была официально распространена представителем перевозчика утром 11 января.

Возвращение к штатному режиму последовало после сложного периода, вызванного неблагоприятными метеоусловиями в Московском регионе, сообщает газета "Ведомости". Ранее, утром 10 января, аэропорт временно приостановил приём воздушных судов из-за масштабного снегопада, ставшего крупнейшим за сутки в истории Москвы.

Это привело к изменению расписания рейсов ряда авиаперевозчиков, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу». Некоторые рейсы перенаправлялись на резервные аэропорты. Однако вечером 10 января авиакомпания возобновила вылеты из «Шереметьево».

К моменту полного восстановления расписания 11 января запланированы 194 вылета и 202 прилёта. Тем временем продолжается работа по доставке оставшегося багажа пассажиров, прибывших рейсом 9 января. Из почти двух тысяч единиц груза примерно половина уже передана владельцам.


