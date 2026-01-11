С начала нового года в Иркутске вывезено более 15 тыс. тонн снега

С 1 по 10 января на полигоны было вывезено более 15 тыс. тонн снежных масс, при этом количество осадков за этот период составило около 70% от среднемесячной нормы.

«Все январские праздники снег идет практически каждый день, дорожные службы работают в усиленном режиме. По поручению мэра Руслана Болотова сегодня, перед началом рабочей недели, особое внимание уделяем подходам и подъездам к социальным учреждениям», – сообщил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Основные усилия в дни снегопадов направляются на обработку центральных магистралей противогололедными материалами и расчистку тротуаров. В утренние часы производится очистка остановок, пешеходных переходов и заездных карманов как вручную, так и с использованием техники.

На уборке задействовано около 60 единиц специальной техники и 170 рабочих.