Елка из парка «Комсомольский» в Иркутске участвует во Всероссийском конкурсе «Елки России»

Новогодняя ель, установленная в парке «Комсомольский» в Ленинском округе Иркутска, принимает участие во Всероссийском конкурсе «Елки России». Голосование проходит в социальной сети «Вконтакте».

Голосование стартовало 10 января в сообществе «Города меняются для нас». Конкурс проводится среди новогодних деревьев, расположенных на общественных пространствах, благоустроенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Елка в парке «Комсомольский» украшена детскими игрушками в авиационной тематике, включая самолеты, воздушные шары и сказочный образ Бабы Яги в ступе. Торжественное открытие этого новогоднего символа состоялось 31 декабря 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
