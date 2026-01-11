Докупаем пенсию: как приобрести пенсионные баллы в 2026 году

В Госдуме сообщили, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа и нужного числа пенсионных баллов для оформления страховой пенсии по старости, могут приобрести необходимые баллы добровольно. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тысяч рублей. Это сообщение сделала член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), передаёт ТАСС.

По словам депутата, условием для получения страховой пенсии является наличие минимального стажа продолжительностью 15 лет и накопленных не менее 30 пенсионных баллов. Баллы начисляются работающим россиянам ежегодно (до 10 баллов в год).

"Если гражданину недостаточно заработанных пенсионных баллов, он вправе обратиться в Социальный фонд России с заявлением о добровольном участии в программе обязательного пенсионного страхования и таким образом купить дополнительные баллы", пояснила Екатерина Стенякина.

Стоимость одного дополнительного пенсионного балла и одного года стажа в 2026 году равна 65,6 тысячи рублей. Максимальное количество покупаемых баллов ограничено 8,7 пунктами. Для тех, кто платит самостоятельно (например, самозанятые лица), ограничений по покупке стажа нет, однако другим категориям граждан разрешено приобретать не больше половины требуемого общего стажа (не более 7,5 лет).

Подать заявку можно несколькими способами: лично посетив отделение Соцфонда, онлайн через портал Госуслуги либо направив письмо почтой. После одобрения заявки заявителю выдадут реквизиты для внесения платежей, внести средства можно сразу за весь год или поэтапно помесячно.

Напомним, что страховая пенсия является основным видом выплат для большинства пенсионеров нашей страны. Ее размер рассчитывается исходя из базовой фиксированной части и стоимости каждого индивидуального пенсионного коэффициента, полученного человеком за годы трудовой деятельности.



Стоит отметить, что с начала 2026 года, согласно плану правительства, произойдет индексация пенсий на уровне 7,6%, соответственно увеличится стоимость пенсионного балла с нынешних 145,69 рубля до 156,76 рубля, а фиксированная выплата возрастёт с 8,9 тыс. руб. до 9,6 тыс. руб.



Граждане, которые не успели набрать минимальный стаж или пенсию по состоянию здоровья получают социальную пенсию.