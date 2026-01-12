Работодателей обяжут регулярно индексировать зарплаты россиян?

Российских работодателей обяжут индексировать зарплату сотрудников ежегодно. Соответствующий законопроект депутаты планируют представить в Государственную Думу, передаёт ТАСС. Согласно документу, руководители организаций обязаны повышать заработную плату не реже раза в год, причем размер увеличения должен соответствовать уровню инфляции предыдущего периода.

Авторами инициативы выступили представители Государственной Думы, включая председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Они подчеркнули необходимость введения четких сроков и минимального порога индексации, поскольку действующая редакция закона не устанавливает конкретных временных рамок и размера прибавок.

"Вносимый нами проект закона закрепляет обязательную ежегодную индексацию заработной платы, обеспечивая её рост минимум один раз в год и не менее показателя инфляции прошлого года", — пояснил Нилов. По его словам, зарплата должна своевременно отражать динамику роста цен, независимо от финансовых результатов организации и планов развития бизнеса.

Депутаты убеждены, что нововведение позволит создать устойчивую систему регулярного повышения доходов населения, сократит число трудовых конфликтов и обеспечит единые правила расчета индексации.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России перестала расти так же быстро, как раньше: если в 2023–2024 годах она росла на 16,7% год к году, то по итогам третьего квартала 2025 года — всего лишь на 13,7%. Тем не менее, общая динамика остаётся положительной. За период с конца 2023 по третий квартал 2025 года средняя заработная плата увеличилась на 55%, достигнув отметки в 103 тысячи рублей. При учёте инфляции реальный рост составил более 25%. Рост средних зарплат начался ещё осенью 2022 года на фоне перегретого рынка труда, когда работодатели активно повышали оплату работникам. Однако к концу 2025 года ускоренный рост стал постепенно замедляться.