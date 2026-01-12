Новости

Трамп опубликовал картинку себя с кубинской сигарой. Что это значит?

Президент США Дональд Трамп разместил на платформе Truth Social пост с изображением, созданным искусственным интеллектом, где он представлен курящим кубинскую сигару. Подпись к картинке гласит: "Это точно случится". Несмотря на публикацию, сам Трамп не является курильщиком, передаёт ТАСС.

Ранее Трамп предупредил о прекращении поставок нефти и финансов из Венесуэлы на Кубу. Американский лидер подчеркнул, что такое решение связано с обвинениями Гаваны в предоставлении Каракасу услуг безопасности. Президент США подтвердил, что венесуэльская нефть перестанет поступать на остров.

Территориальные аппетиты Трампа растут. Ранее американский президент отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. По данным издания The Mail on Sunday, команда Трампа, вдохновлённая успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, стремится опередить Россию и Китай в контроле над стратегическим островом. Советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер активно продвигает этот план.


