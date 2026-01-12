Wi-Fi-трафик в России взлетел в 11 раз из-за проблем с мобильным интернетом

В 2025 году объем трафика публичных Wi-Fi-сетей в России увеличился практически в 11 раз по сравнению с показателями предыдущего года, составив порядка 13,8 млн терабайт, говорится в отчете оператора Hot-WiFi. Только в столице трафик в открытых точках доступа возрос аналогично — в 10,6 раза до 2,07 млн терабайт, передаёт газета "Ведомости".

Такой резкий скачок объясняется массовыми ограничениями мобильного интернета, введенными властями начиная с мая 2025 года в рамках мероприятий по обеспечению безопасности в регионах, приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии отключения мобильной связи были распространены и в других субъектах РФ для предотвращения возможных рисков из-за активности беспилотников.

Кроме того, эксперты Hot-WiFi отметили изменение привычек пользователей. Среднее время сеанса в публичной сети увеличились на 12,8% до почти 80 часов в год, показывая, что россияне теперь используют общественный Wi-Fi не только для быстрой проверки сообщений, но и для полноценного серфинга, просмотра видео, работы и других ресурсоемких действий.

Количество самих точек доступа публично не раскрыто, последняя официальная статистика показывает рост числа Wi-Fi-точек в России на 7,7% за год до конца 2023 года, достигнув цифры примерно в 205 800 штук.

Крупнейшие российские операторы подтверждают значительный рост спроса на услуги публичного Wi-Fi. Так, оператор «Билайн» зафиксировал значительное увеличение объемов передаваемых данных в сегменте B2B, хотя точные цифры не раскрываются. Аналитики «Мегафона» оценивают годовой рост спроса на услугу Wi-Fi с авторизацией в 59%.

Провайдеры расширяют пропускную способность существующих сетей и внедряют новые решения, способные поддерживать одновременно тысячи подключённых устройств, увеличивая таким образом охват и надежность обслуживания большого количества пользователей.