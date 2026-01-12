Reuters: США послали сигнал Китаю операцией по захвату Мадуро в Венесуэле

Reuters сообщает, что одной из целей операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро было послать сигнал Китаю — «держитесь подальше от Америки». По словам американских чиновников, действия Дональда Трампа против Мадуро были частично направлены на сдерживание амбиций Китая в Латинской Америке, передаёт РБК.

Аналитики отмечают, что похищение Мадуро подтвердило ограниченные возможности Пекина влиять на ситуацию в Западном полушарии. По мнению Крейга Синглтона из Фонда защиты демократий, между риторикой Китая как великой державы и его реальным влиянием существует большая пропасть. Китай может выразить протест дипломатическими средствами, но не сможет защитить своих партнёров, если США решат применить прямое давление.

За несколько часов до захвата Мадуро он встретился со спецпосланником Китая по Латинской Америке Цю Сяоци, что, по мнению американских источников, указывает на то, что Пекин был застигнут врасплох операцией.

Вместе с тем аналитики считают, что длительное военное вмешательство США в Венесуэлу может дать Китаю возможность укрепить своё влияние в регионе. По словам Дэниела Рассела, бывшего сотрудника Госдепартамента, Пекин хочет, чтобы США признали Азию своей сферой влияния, и надеется, что Вашингтон увязнет в делах Венесуэлы.

3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по Каракасу был нанесён удар, а Мадуро и его жена были захвачены американским спецназом. США обвиняют венесуэльского президента в связях с наркоторговцами. Россия осудила действия США. Китай отверг «односторонние, незаконные и агрессивные действия» США и подчеркнул поддержку дружеских отношений с Латинской Америкой и Карибским регионом.