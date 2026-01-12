Новости

Страховые пенсии россиян с 1 января проиндексированы на 7,6%

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексированы на 7,6%, что превышает уровень инфляции. По оценкам экспертов, средний размер выплаты по старости в результате может достичь 27 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

После возобновления индексации для трудоустроенных пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году, разница между выплатами двум категориям начала быстро сокращаться. По данным Социального фонда России, в четвёртом квартале 2025 года разрыв составлял 3,5 тыс. рублей, что является минимальным значением с 2021 года.

«При ожидаемом сокращении разницы на 3–5% в год к 2030-му выплаты работающим и незанятым могут стать сопоставимыми», – ожидает эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

В 2026 году средний размер выплат для работающих пенсионеров, по прогнозам, составит около 26 тысяч рублей, а для неработающих – 28–28,5 тысяч рублей. Дополнительно с 1 августа для трудоустроенных граждан пройдет ежегодный перерасчёт с учётом пенсионных баллов, накопленных в 2025 году.

Ранее в Госдуме сообщили, что россияне, не имеющие достаточного трудового стажа для оформления страховой пенсии по старости, могут приобрести необходимые баллы добровольно. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей.


