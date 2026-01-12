Рубль готовится к мягкому ослаблению в 2026 году

Согласно консенсус-прогнозу издания «Ведомости», основанному на мнениях 20 экономистов, российская валюта ожидает постепенное ослабление в 2026 году. Эксперты предполагают, что средний курс доллара к рублю составит около 88,5 рублей, их прогнозы варьируются в диапазоне от 80 руб./$ до 95,5 руб./$.

Основные причины ожидаемого ослабления включают возможное смягчение денежно-кредитной политики, сокращение продаж иностранной валюты Центральным банком и восстановление импортных потоков.

Так, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев подчеркивает, что на динамику курса влияют не только рыночные условия, но и политика регулятора. Хотя рубль в последнее время демонстрировал устойчивость благодаря высокому интересу инвесторов к рублевым инструментам, существует вероятность коррекции в сторону ослабления.

Прогнозируется, что уменьшение объема валютных интервенций со стороны Банка России приведет к снижению давления на укрепление рубля. Одновременно ожидается некоторое оживление международной торговли, что создаст дополнительное давление на национальную валюту.

Однако некоторые специалисты считают, что резкое падение курса маловероятно. Например, экономист Александр Исаков полагает, что любые меры по ослаблению рубля будут осторожными и направленными на поддержание стабильности.

Таким образом, в 2026 году возможен сценарий умеренно ослабленного рубля, при котором рынок адаптируется к новым условиям без значительных потрясений.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предположил, что сильный рубль негативно повлиял на экономику, и в 2026 году финансовые органы постараются предотвратить повторение подобной ситуации. По его мнению, в 2026 году рубль окажется слабее, чем в 2025-м, но без резких колебаний. Прогнозируемый диапазон обменного курса доллара составит от 78 до 84 рублей, возможны кратковременные отклонения до уровня 85 рублей, однако долгосрочного удерживания выше указанного диапазона не ожидается. Данный сценарий представляется наиболее вероятным при существующем макроэкономическом балансе.