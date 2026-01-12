Строить санатории с нуля становится невыгодно

В конце 2025 года в России оставалось всего 1695 санаториев, свидетельствуют расчеты консалтинговой фирмы Commonwealth Partnership (CMWP). Этот показатель демонстрирует постоянное снижение: в декабре 2024 года число санаториев составляло 1708 единиц, а с 2002 года, когда было зарегистрировано 2347 учреждений, произошло общее сокращение почти в полтора раза, передаёт газета "Ведомости".

Несмотря на снижение общего числа санаториев, количество номеров продолжает расти. Специалисты указывают, что количество койко-мест увеличилось с 169 700 в 2002 году до приблизительно 190 000–191 000 номеров к декабрю 2024 года. Девелоперы выбирают путь расширения существующего фонда помещений, предпочитая увеличить вместимость текущих комплексов, а не начинать строительство новых санаториев с нуля из-за высоких расходов на создание специализированных медицинских зданий.

Подобную ситуацию подтверждает и директор отдела стратегического консалтинга компании Nikoliers Игорь Кокорев, сообщивший, что за минувшие десять лет общее число санаторно-курортных заведений сократилось на 11,5% (или на 197 объектов).

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о заметном увеличении спроса на отдых в отечественных санаториях в 2024 году. Генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин оценил рост спроса на 15-20%, отметив, что данная тенденция сохранялась несколько лет подряд. Всплеск интереса возник на фоне пандемии, когда санатории оперативно приспособились к нуждам клиентов, предлагая программы реабилитации после перенесенного COVID-19.

Толчин уточнил, что глубина бронирования санаториев значительно превосходит аналогичные показатели даже среди известных отелей, порой достигает 6-12 месяцев вперед. Темпы роста могли бы быть выше, если бы отрасль имела большее предложение и эффективно разработанные каналы продаж. Эксперт выразил мнение, что многие туристы недостаточно осведомлены о возможности подобного вида отдыха.ду