Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может стать основанием для штрафа

Оскорбления, отправленные в виде голосового сообщения через популярные мессенджеры, могут быть признаны административным правонарушением. К такому выводу пришел один из судов Москвы, рассмотревший соответствующее дело. Об этом пишет РИА Новости.

Истец обратилась в прокуратуру после получения в Telegram аудиосообщений оскорбительного содержания. В ходе проверки в действиях отправительницы были усмотрены признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Оскорбление».

Ключевым доказательством по делу стал акт прослушивания представленной аудиозаписи. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд назначил нарушительнице штраф в размере 3 тыс. рублей.