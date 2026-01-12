Параллельный импорт потерял актуальность в 2025 году

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что первоначальный прогноз относительно объема параллельного импорта в размере $25 миллиардов долларов на 2025 год оказался неверным ввиду устойчивых негативных тенденций. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов поделился информацией, основываясь на официальных данных Федеральной таможенной службы, свидетельствующих о серьезном снижении объемов ввозимых товаров по этому механизму, сообщает ТАСС.

За 11 месяцев 2025 года объем параллельного импорта упал до 20,9 миллиардов долларов,что на 45% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37,9 млрд). Изначально ожидалось, что среднее ежемесячное поступление товаров в рамках схемы параллельного импорта составит около $2 миллиардов долларов, тогда как на старте программы оно превышало $4 миллиарда.

Помимо этого, Минпромторг намерен скорректировать перечень товаров, подлежащих параллельному импорту, исключив категории продукции, которые успешно заменяются отечественными производителями либо компаниями из дружественных государств. Эти меры коснутся таких отраслей, как производство косметики, радиоэлектронных изделий и легкая промышленность.