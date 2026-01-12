Новости

Россияне в 2025 году экономили на лекарствах

В 2025 году потребители в России стали проявлять более рациональное и осознанное поведение при покупке лекарств и товаров в аптеках. Покупатели все чаще отказываются от переплаты за бренд, активно следят за акциями, переходят в дискаунтеры и выбирают оптимальное соотношение цены и качества. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании Points Health.

«Они следят за акциями, переходят в дискаунтеры и выбирают оптимальное соотношение цены и качества. Им важно не переплатить», – заявила генеральный директор компании Дарья Соловьева.

Сформировавшийся тренд обусловлен ускорением роста цен на фармацевтическую продукцию, снижением реальных доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов. При этом прозрачность рынка повышается, поскольку покупатель за считанные секунды может сравнить цены между разными сетями или онлайн-витринами.

Почти половина покупателей в прошлом году совершала покупки в трех и более аптечных сетях, чтобы найти самые выгодные условия. Доля пользователей, применяющих сортировку «сначала дешевые», также увеличилась, но доля покупок бюджетных аналогов внутри одной группы лекарств сократилась, что говорит о поиске оптимального, а не минимального по цене варианта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
