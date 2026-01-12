Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Александра Комович вместе с ГигаЧат превратила хит 70-х в современный саунд

Нейрохудожница из Улан-Удэ Александра Комович совместно с нейросетью Сбера ГигаЧат вдохнула новую жизнь в легендарный хит 70-х годов XX века, превратив песню «Зима» Эдуарда Хиля в современное музыкальное произведение.

Читайте также:

Байкальский банк внедрил ИИ-аналитику эмоций
6 января 2026
Инвесторы вложили в искусственный интеллект рекордные $150 млрд за год
30 декабря 2025

Новая интерпретация хита приглашает слушателей окунуться в атмосферу зимнего праздника благодаря чарующим образам Снегурочек и цифровым технологиям обработки звука. Этот проект стал воплощением творческого синтеза прошлого и будущего, сочетая очарование классических мотивов и инновационные решения в искусстве.

Александра родилась в Амурской области, однако творческая карьера началась в Улан-Удэ. Изначально её деятельность была связана с предпринимательством - она продавала изделия ручной работы. Впоследствии Александра нашла своё призвание в фотографии, став одним из профессионалов фототворчества в регионе.

Сегодня творчество Саши Комович сочетает традиционные художественные техники с возможностями искусственного интеллекта, создавая уникальные произведения искусства, которые находят отклик среди широкой аудитории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Искусственный интеллект, нейросети":
Все материалы сюжета (225)


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес