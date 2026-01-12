Александра Комович вместе с ГигаЧат превратила хит 70-х в современный саунд

Нейрохудожница из Улан-Удэ Александра Комович совместно с нейросетью Сбера ГигаЧат вдохнула новую жизнь в легендарный хит 70-х годов XX века, превратив песню «Зима» Эдуарда Хиля в современное музыкальное произведение.

Новая интерпретация хита приглашает слушателей окунуться в атмосферу зимнего праздника благодаря чарующим образам Снегурочек и цифровым технологиям обработки звука. Этот проект стал воплощением творческого синтеза прошлого и будущего, сочетая очарование классических мотивов и инновационные решения в искусстве.

Александра родилась в Амурской области, однако творческая карьера началась в Улан-Удэ. Изначально её деятельность была связана с предпринимательством - она продавала изделия ручной работы. Впоследствии Александра нашла своё призвание в фотографии, став одним из профессионалов фототворчества в регионе.

Сегодня творчество Саши Комович сочетает традиционные художественные техники с возможностями искусственного интеллекта, создавая уникальные произведения искусства, которые находят отклик среди широкой аудитории.