Только 32% работающих иркутян рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

Аналитический центр SuperJob представил результаты опроса, посвященного карьерным ожиданиям жителей Иркутска на наступающий год. Согласно данным исследования, лишь каждый третий работающий иркутянин (32%) надеется получить повышение в должности в 2026 году.

При этом карьерный оптимизм существенно различается в зависимости от пола и возраста респондентов. Среди мужчин на рост рассчитывают 37%, тогда как среди женщин – только 26%. Наиболее уверены в своих перспективах молодые работники в возрасте до 35 лет, среди которых доля оптимистов достигает 40%.

Среди сотрудников в возрасте от 35 до 44 лет на повышение надеются 32%, а среди работников старше 45 лет – лишь 24%. Также отмечается, что обладатели высшего образования чаще верят в карьерный рост (33%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (30%).