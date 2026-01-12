Начинается продажа авиабилетов на рейсы из Улан-Удэ в Хужир

Новости

Авиакомпания «Аврора» совместно с оператором «СиЛА» открыла продажу билетов на регулярные рейсы по маршруту Улан-Удэ – Хужир (остров Ольхон). Рейсы, получившие федеральную субсидию, будут выполняться с 15 января по 3 февраля 2026 года, сообщает Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Полеты запланированы ежедневно, за исключением периода с 26 по 29 января. Продажа билетов на последующие периоды будет открыта позднее, о чем авиакомпания сообщит дополнительно.

Расписание полетов уже доступно для ознакомления.


