ГИМС предупреждает об открытой воде на Байкале

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Иркутской области информируют граждан о текущей ледовой обстановке. На 12 января основные русла крупных водоемов остаются свободными ото льда, а в заливах и небольших озерах сформировался ледовый покров.

На Слюдянских озерах толщина льда составляет 61 сантиметр, а в заливах озера Байкал она доходит до 70 сантиметров. При этом на основной акватории самого Байкала и реки Ангары наблюдается открытая вода.

На «Квадратах», Теплых озерах, в заливе Тихий плес – лед 50 сантиметров. На обводненных карьерах – лед около 50 сантиметров.

На Иркуте – лед до 40 сантиметров, промоины, наледь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
