«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Дальневосточный банк снижает ставки по кредитам

Дальневосточный банк вслед за понижением ключевой ставки Банка России снижает ставки по кредитным продуктам для физических лиц.

Ставки снижены по ипотечным программам, автокредиту, кредитной карте, кредиту под залог недвижимости, а также кредиту наличными.

К слову, на кредит наличными сейчас действует специальная сниженная ставка в честь юбилея Дальневосточного банка и Нового года. Успейте воспользоваться специальным праздничным предложением, чтобы купить подарки близким или осуществить свои мечты.

Ознакомиться с полными условиями кредитных программ Дальневосточного банка и подать заявку можно на сайте dvbank.ru, а также в офисах. Горячая линия для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxxtoZRK

/ Сибирское Информационное Агентство /
Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в "новой нормальности"» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
