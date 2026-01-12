Лучшие кредиты декабря: Дальневосточный банк попал в топ-10 рейтинга

Дальневосточный банк вошел в топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными в декабре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга учитывались размер процентной ставки и опции для ее снижения, полная стоимость, сумма, срок кредита и другие параметры.

Сегодня кредит наличными Дальневосточного банка можно оформить по специальной ставке, сниженной в честь юбилея банка и Нового года. А с опцией «Назначь свою ставку» процентную ставку можно сделать еще ниже, что позволит платить по кредиту меньше.

Рассчитать условия и подать заявку на кредит можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Горячая линия для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).