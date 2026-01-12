Дальневосточный банк признан лучшим региональным банком Дальнего Востока

Дальневосточный банк признан лучшим региональным банком Дальневосточного региона в 2025 году. Итоговый список лучших банков по отдельным категориям представил один из крупнейших финансовых маркетплейсов страны Бробанк.ру.

Во внимание приняты знаковые события финансового рынка и индивидуальные достижения кредитных организаций. Список победителей отражает профессиональное мнение экспертов сервиса Бробанк, с учетом отзывов посетителей.

«Дальневосточный банк понимает специфику Дальнего Востока лучше всех. Универсальный банк, чья история и интересы неразрывно связаны с регионом», – отмечается в материале сервиса.

Напомним, Дальневосточный банк был признан лучшим региональным банком ДФО и в 2024 году.