Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Дальневосточный банк признан лучшим региональным банком Дальнего Востока

Дальневосточный банк признан лучшим региональным банком Дальневосточного региона в 2025 году. Итоговый список лучших банков по отдельным категориям представил один из крупнейших финансовых маркетплейсов страны Бробанк.ру.

Во внимание приняты знаковые события финансового рынка и индивидуальные достижения кредитных организаций. Список победителей отражает профессиональное мнение экспертов сервиса Бробанк, с учетом отзывов посетителей.

«Дальневосточный банк понимает специфику Дальнего Востока лучше всех. Универсальный банк, чья история и интересы неразрывно связаны с регионом», – отмечается в материале сервиса.

Напомним, Дальневосточный банк был признан лучшим региональным банком ДФО и в 2024 году.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxxWZkC9

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес