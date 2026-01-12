Новости

Карта МИР Cash Back Дальневосточного банка попала в топ-10 бесплатных дебетовок

Карта МИР Cash Back Дальневосточного банка вошла в топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием в декабре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга эксперты брали в расчет не только бесплатный выпуск и обслуживание, но и такие факторы как размер кешбэка от банка на все покупки, количество бонусных категорий, набор дополнительных сервисов и другие.

МИР Cash Back Дальневосточного банка – бесплатная дебетовая карта с возможностью получать кешбэк за покупки. С 1 января 2026 года держателям карты станет доступно больше преимуществ:

- расширенный список привилегированных категорий для получения повышенного кешбэка 5% (среди новых категорий – супермаркеты, такси и другие);

- сразу две привилегированные категории вместо одной;

- возможность выбора любимых категорий месяц в месяц*.

К карте можно выпустить платежный стикер, который позволяет оплачивать покупки бесконтактно.

Ознакомиться с полной информацией и заказать карту МИР Cash Back можно на сайте и в офисах Дальневосточного банка. Горячая линия для частных лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).  

*Повышенный кешбэк будет начисляться за покупки с момента выбора категории.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxyWPGBb

