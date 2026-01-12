Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

В Иркутске 24 января пройдет студенческая акция «Все на лед!»

Министерство по молодежной политике Иркутской области готовит праздничное мероприятие «Все на лед!», приуроченное ко Дню российского студенчества. Акция, которая с 2022 года проходит в Иркутске и других городах региона, в этом году впервые изменила формат и переместится с открытого льда в крытый Ледовый дворец «Байкал».

«Это не просто каток, а целое пространство для общения, творчества и спорта», – отметила министр по молодёжной политике региона Маргарита Цыганова.

Программа акции, запланированной на 24 января, включает не только массовые катания, но и открытый диалог студентов с губернатором Игорем Кобзевым, праздничный концерт, мастер-классы и выставку студенческих достижений. В 15:00 состоится торжественное открытие с показательными выступлениями фигуристов.

На протяжении всего мероприятия для гостей будут работать интерактивные зоны, посвященные здоровому образу жизни и творчеству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес