В Иркутске 24 января пройдет студенческая акция «Все на лед!»

Министерство по молодежной политике Иркутской области готовит праздничное мероприятие «Все на лед!», приуроченное ко Дню российского студенчества. Акция, которая с 2022 года проходит в Иркутске и других городах региона, в этом году впервые изменила формат и переместится с открытого льда в крытый Ледовый дворец «Байкал».

«Это не просто каток, а целое пространство для общения, творчества и спорта», – отметила министр по молодёжной политике региона Маргарита Цыганова.

Программа акции, запланированной на 24 января, включает не только массовые катания, но и открытый диалог студентов с губернатором Игорем Кобзевым, праздничный концерт, мастер-классы и выставку студенческих достижений. В 15:00 состоится торжественное открытие с показательными выступлениями фигуристов.

На протяжении всего мероприятия для гостей будут работать интерактивные зоны, посвященные здоровому образу жизни и творчеству.