Российский рынок встречает новый год снижением: Индекс Мосбиржи потерял 2%

Индекс Мосбиржи начал год слабым падением примерно на 2%. По итогам торгов 9 января показатель опустился до отметки чуть менее 2728 пунктов. Торги проходили в условиях крайне низкой активности участников — оборот составил менее четверти среднего уровня (около 25 миллиардов рублей), поскольку большинство игроков находились на праздничных каникулах, а внешние рыночные сигналы преимущественно носили отрицательный характер. Однако сегодня, в понедельник, ожидается постепенное возвращение ликвидности на торговые площадки.

Геополитика остается основным драйвером рынка.

– Еевропейский переговорный процесс забуксовал, слышны угрозы очередных санкций США и обострилась ситуация на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Это повышает неопределенность на сырьевых и валютных рынках, риск-премия активов расширяется — баррель подрастает, защитные золото и глобальный доллар дорожают, и локально это может поддержать отечественный экспортный рынок за счет скачка commodities и курсов инвалют.

Технические индикаторы указывают на необходимость закрытия дивидендного гэпа по акциям Лукойла, обладающим наибольшим весом в составе индекса Мосбиржи (15,5%). Дивидендная доходность составляет 6,75% (эквивалентно выплате 397 рублей на акцию). Вследствие крупной дивидендной отсечки индекс на старте торговой недели снизится примерно на 28 пунктов, оказываясь вблизи поддержки на уровне 2700 пунктов. Текущие котировки акций Лукойла находятся возле технической поддержки на отметке 5500 рублей.

Вероятнее всего, с возвращением большинства профессиональных трейдеров этот значимый технический уровень удержится, а возросший объём торгов позволит распределить давление на другие крупные акции. После первоначального снижения ожидается стабилизация и последующий небольшой рост от поддерживающего уровня 2700 пунктов.

Однако данная картина отражает лишь краткосрочную динамику. В течение текущего года аналитики БКС ожидают существенного роста индекса до цели в районе 3300 пунктов (+28% относительно текущих уровней). Дополнительным позитивным фактором выступят выплаты дивидендов. Основными факторами повышения стоимости акций станут продолжающийся цикл смягчения денежно-кредитной политики Банка России (ожидаемая ключевая ставка на конец года составит около 12%), а также укрепление иностранных валют против рубля (выше 85 за доллар и 12 за китайский юань).