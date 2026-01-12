Новый порядок заселения в гостиницах России с 2026 года

В 2026 году в России произойдёт переход на обновленные правила предоставления гостиничных услуг. Туристы получат возможность заселяться в отели не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, а также спокойно отказываться от забронированного номера за сутки до приезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на преподавателя РАНХиГС Кирилла Яковлева.

Уже с 1 марта 2026 года в силу вступит новая редакция правил оказания гостиничных услуг и услуг иного типа размещения, охватывающих всё разнообразие мест временного проживания россиян — от крупных сетевых гостиниц до небольших кемпингов и домов отдыха.

Осенью прошлого года стало возможным заселяться в гостиницы по заграничному паспорту, а с нового года перечень документов пополнится ещё и водительскими правами.

Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежние правила разрешали отелям осуществлять так называемое негарантированное бронирование, при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: если он отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

Эти изменения появились спустя шесть лет после последнего обновления нормативных актов отрасли.

Ранее Евгения Найденова, руководитель Агентства по туризму Иркутской области, рассказала, что в регионе насчитывается около 480 официальных объектов размещения, однако спрос на современные гостиницы с комфортом уровня четырёх звёзд и выше значительно превышает предложение.

«Путешественники становятся требовательнее, они хотят качественного сервиса и разнообразия услуг, нередко их запросы выходят далеко за рамки стандартного трёхзвёздочного отеля», — комментирует ситуацию Евгения Найденова.

Чтобы решить проблему нехватки высококачественных гостиниц, запущена программа льготного кредитования строительства крупных туристических комплексов, одобренная Правительством РФ. Весной 2025 года пятёрка иркутских проектов получила финансирование в рамках конкурса Минэкономразвития России.

«Планируется строительство пяти гостиниц вместимостью от 120 номеров каждая в Иркутске, Байкальске и на Байкальском тракте. Благодаря значительным инвестициям мы сможем закрыть имеющийся дефицит комфортабельных отелей», — резюмировала глава регионального агентства по туризму.