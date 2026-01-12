Новости

Школьники могут выиграть игровую приставку, смарт-часы и другие призы на олимпиаде «13-й элемент. ALхимия будущего»

Регистрацию на 15-й сезон Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» продлили до 30 января 2026 года. В ноябре 2025 года стартовал юбилейный, 15-й сезон Всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» и вместе с ним самый масштабный розыгрыш призов за всю историю проекта.

Школьники 8–11 классов со всей России получили не только шанс проявить себя в инженерном мышлении, но и автоматически участвуют в розыгрыше 13 ценных призов, включая игровую приставку Nintendo Switch OLED 7, смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 и беспроводные наушники Realme Buds T110.

Регистрация продлена до 30 января 2026 года.

Кто может участвовать?

  • Школьники 8–11 классов;
  • Победители и призеры прошлых сезонов;
  • Студенты 1–2 курсов СПО.

Особенности олимпиады:

  • Два направления: «Металлургия» и «Горное дело»;
  • Комплексное тестирование по математике, физике, химии и информатике;
  • Уникальные задания, которые знакомят с профессией и развивают аналитическое мышление.

Партнерами олимпиады являются 10 ведущих региональных инженерных вузов России. В нашем регионе – это Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Иркутский государственный университет (ИГУ) и Братский государственный университет (БрГУ).

Победители, призеры и финалисты получают:

  • Памятные подарки от компании РУСАЛ;
  • Дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны;
  • Возможность развивать индивидуальные творческие способности через решение уникальных заданий.

В 2024/2025 учебном году в олимпиаде приняли участие почти 5 000 школьников из более чем 250 школ РФ.

График проведения:

  • Регистрация и отборочный этап до 30 января 2026 г.
  • Розыгрыш призов 13 февраля 2026 г. (в прямом эфире в группе ВК Олимпиады, с использованием генератора случайных чисел)
  • Финальное испытание 13 марта 2026 г.
  • Торжественное подведение итогов 3 апреля 2026 г.

Как принять участие?

Пройдите регистрацию по ссылке.

Организатор Олимпиады:

  • Сибирский федеральный университет и Ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов».
  • Генеральный партнер Олимпиады: компания РУСАЛ.

Контакты:

Реклама. ПАО "РУСАЛ Братск" erid:2VfnxwEVivD

