Школьники могут выиграть игровую приставку, смарт-часы и другие призы на олимпиаде «13-й элемент. ALхимия будущего»

Регистрацию на 15-й сезон Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» продлили до 30 января 2026 года. В ноябре 2025 года стартовал юбилейный, 15-й сезон Всероссийской олимпиады для школьников «13-й элемент. ALхимия будущего» и вместе с ним самый масштабный розыгрыш призов за всю историю проекта.
Школьники 8–11 классов со всей России получили не только шанс проявить себя в инженерном мышлении, но и автоматически участвуют в розыгрыше 13 ценных призов, включая игровую приставку Nintendo Switch OLED 7, смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 и беспроводные наушники Realme Buds T110.
Регистрация продлена до 30 января 2026 года.
Кто может участвовать?
- Школьники 8–11 классов;
- Победители и призеры прошлых сезонов;
- Студенты 1–2 курсов СПО.
Особенности олимпиады:
- Два направления: «Металлургия» и «Горное дело»;
- Комплексное тестирование по математике, физике, химии и информатике;
- Уникальные задания, которые знакомят с профессией и развивают аналитическое мышление.
Партнерами олимпиады являются 10 ведущих региональных инженерных вузов России. В нашем регионе – это Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Иркутский государственный университет (ИГУ) и Братский государственный университет (БрГУ).
Победители, призеры и финалисты получают:
- Памятные подарки от компании РУСАЛ;
- Дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны;
- Возможность развивать индивидуальные творческие способности через решение уникальных заданий.
В 2024/2025 учебном году в олимпиаде приняли участие почти 5 000 школьников из более чем 250 школ РФ.
График проведения:
- Регистрация и отборочный этап до 30 января 2026 г.
- Розыгрыш призов 13 февраля 2026 г. (в прямом эфире в группе ВК Олимпиады, с использованием генератора случайных чисел)
- Финальное испытание 13 марта 2026 г.
- Торжественное подведение итогов 3 апреля 2026 г.
Как принять участие?
Пройдите регистрацию по ссылке.
Организатор Олимпиады:
- Сибирский федеральный университет и Ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов».
- Генеральный партнер Олимпиады: компания РУСАЛ.
Контакты:
- Карьерный портал
- Официальная группа ВКонтакте
- Телефон +7 929 333-07-22
- E-mail element.Al@yandex.ru