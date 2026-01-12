Миграция в России: кто и зачем меняет место жительства — исследование Сбера

Исследование, проведённое Сбербанком, демонстрирует, кто именно переезжает внутри страны и какие регионы получают наибольшую выгоду от внутренней миграции. Оказывается, смена места жительства незначительно влияет на увеличение заработной платы. Чаще всего меняют регион представители строительной сферы и сотрудники добывающей промышленности, тогда как врачи почти никогда не принимают решение переехать. Такие выводы сделаны в ходе анализа Центром финансовой аналитики Сбербанка анонимизированных транзакций за период с 2021 по 2025 год. Исследование выявляет ключевые экономические и социальные тенденции, определяющие развитие регионов нашей страны.

Переезд ради дохода: ожидания и реальность

Переезд в другой регион действительно способствует росту зарплаты, однако разница между теми, кто переехал, и теми, кто остался, невелика: у мигрантов средний рост доходов составил 18%, у оставшихся — 16%. При этом медианная зарплата переехавших изначально была на 50% выше, чем у тех, кто не менял место жительства, и после переезда разрыв увеличился до 52%. Это связано с тем, что чаще всего переезжают работники высокооплачиваемых отраслей.

Мобильность по профессиям

Самыми мобильными оказались строители (13,2% сменили регион), работники добывающей отрасли (8,7%), госслужащие (6,8%) и специалисты по транспортировке и хранению (5,9%). Врачи же гораздо реже меняют регион — всего 2,3%.

Постоянные мигранты — редкость

По оценкам Сбера, лишь 2% работников можно назвать постоянными мигрантами: они совершают более трёх длительных поездок в другие регионы за три года, каждая из которых длится не менее трёх месяцев. Большинство таких мигрантов — мужчины (78%), преимущественно из строительной отрасли (20%), госуправления (16%) и транспорта (10%).

Пенсионеры выбирают климат

Пожилые люди мигрируют в пять раз реже, чем молодёжь. Их основными направлениями стали южные регионы с мягким климатом: Краснодарский край, Адыгея, Ростовская и Ставропольская области, которые с 2021 по 2024 год получили чистый прирост пожилого населения в 3%. В Москву и Санкт-Петербург также переезжает около 1% пенсионеров. Основной отток пожилых наблюдается из районов Крайнего Севера, где они теряют около 4% населения.

Влияние миграции на рынок недвижимости

Миграция оказывает заметное влияние на ипотечный рынок. В среднем по России 12,6% ипотечных сделок совершаются покупателями из других регионов. В некоторых субъектах эта доля значительно выше: Краснодарский край — 30%, Калининградская область — 28%, Москва — 25%. Жильё приобретают как для собственного переезда, так и для родственников, отдыха или инвестиций. На рынке новостроек доля иногородних покупателей достигает 19%, с рекордными показателями в Калининградской области (37%), Краснодарском крае (36%) и Москве (31%).

Молодёжь — самая мобильная группа

Самая мобильная возрастная группа — молодёжь от 18 до 24 лет. Около трети переездов связано с поступлением в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Если исключить столичные города, то 20–25% молодых людей уезжают в другие регионы. При этом каждый пятый из уехавших впоследствии возвращается, а также существует встречный приток молодёжи из других регионов (10–18%).

В ряде российских регионов сохраняется значительный нетто-отток молодёжи. Это характерно для субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), Приволжского (ПФО), Южного (ЮФО), Уральского и Сибирского федеральных округов. В то же время положительный миграционный баланс наблюдается в нефтегазодобывающих регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Тюменской области, куда приезжают выпускники вузов на работу, а также в южных и столичных регионах. Интересно, что молодые москвичи, уезжающие на учёбу, чаще всего выбирают Санкт-Петербург — 19% от общего числа уехавших.

«Наш анализ на основе транзакционных данных позволяет увидеть реальные, а не только официально зарегистрированные миграционные потоки. Мы видим, что на переезд влияют не только экономические факторы. Для молодёжи ключевым становится образование, для специалистов — высокий доход в определённых отраслях, а для пенсионеров — климат и качество жизни. Эти тенденции формируют социально-экономический ландшафт страны. Понимая их, бизнес и государство могут принимать более точные решения — от открытия новых офисов до планирования инфраструктуры в растущих регионах», – резюмирует Михаил Матовников, старший управляющий директор и руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка.