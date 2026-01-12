Денежные призы от «Иркутскэнергосбыта» получили 25 победителей

В «Иркутскэнергосбыте» подвели итоги акции «Цифровая экология – квитанция без бумаги», направленной на популяризацию цифровых сервисов компании и заботу об окружающей среде. 25 жителей Иркутской области стали победителями и получили по 2000 рублей на оплату счетов за электроэнергию. Деньги уже зачислены на их счета, причем больше всего победителей оказалось в Зиме.

Акция стартовала осенью и была призвана мотивировать жителей Иркутской области переходить на современные, удобные и экологичные способы взаимодействия с компанией.

География победителей охватила всю область, доказав, что цифровые сервисы компании востребованы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах: город Зима – 4 победителя, в Иркутске и Черемхове по 3 счастливчика, еще по два в Ангарске, Слюдянке, Братске, Нижнеудинске и по 1 победителю в населенных пунктах: Тулун, Усть-Кут, Киренск, Мишелевка, Баклаши, Введенщина, Хомутово.

– Эта акция – наш двойной вклад. Во-первых, мы поощряем клиентов, которые идут в ногу со временем и выбирают цифровые каналы, которые экономят их время. Во-вторых, каждый отказ от бумажной квитанции – это реальный вклад в сохранение природных ресурсов Прибайкалья. Мы рады, что так много жителей поддержали эту инициативу, – Оксана Придиус, замдиректора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».