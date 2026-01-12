Что смотрели, читали и слушали жители Приангарья на новогодних каникулах?

Аналитики МТС на основе собственных сервисов – онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка» – проанализировали интересы жителей Иркутской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января и рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона встретили Новый год.
Фильмы и сериалы
Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Иркутской области в новогодний период стали:
- «Алиса в Стране Чудес»
- «Шальная императрица»
- «Жека Рассел»
Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы стали:
- «Дракула»
- «Один дома»
- «Долгая прогулка»
Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение «России 1», «Первому каналу» и ТНТ.
Книги
Самыми популярными книгами среди жителей Иркутской области на новогодних каникулах стали:
- «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том I», Вероника Шэн, Ангелина Шэн
- «Бюро темных дел», Эрик Фуасье
- «Один день, одна ночь», Татьяна Устинова
Больше всего жители Иркутской области обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и современную литературу.
Музыка
В праздники наиболее часто пользователи из Иркутской области отдавали предпочтение популярной и танцевальной музыке, а также рэпу.
В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли:
- Betsy, Ded M – «Под Новый Год»
- Джиган, ARTIK & ASTI, NILETTO – «Худи»
- Sabi, MIA BOYKA – «Базовый минимум»