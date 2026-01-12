Что смотрели, читали и слушали жители Приангарья на новогодних каникулах?

Аналитики МТС на основе собственных сервисов – онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка» – проанализировали интересы жителей Иркутской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января и рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона встретили Новый год.

Фильмы и сериалы

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Иркутской области в новогодний период стали:

«Алиса в Стране Чудес» «Шальная императрица» «Жека Рассел»

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы стали:

«Дракула» «Один дома» «Долгая прогулка»

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов россияне отдавали предпочтение «России 1», «Первому каналу» и ТНТ.

Книги

Самыми популярными книгами среди жителей Иркутской области на новогодних каникулах стали:

«Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том I», Вероника Шэн, Ангелина Шэн «Бюро темных дел», Эрик Фуасье «Один день, одна ночь», Татьяна Устинова

Больше всего жители Иркутской области обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и современную литературу.

Музыка

В праздники наиболее часто пользователи из Иркутской области отдавали предпочтение популярной и танцевальной музыке, а также рэпу.

В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: