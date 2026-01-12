Новости

Январь назвали самым тяжёлым месяцем для трети россиян

Каждый десятый житель России признаётся, что после новогоднего марафона наиболее остро испытывает эмоциональное истощение и недовольство своей работой, а каждый третий называет январь самым трудным периодом для карьеры. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного исследовательской группой Level Group, которыми располагает ТАСС.

Четверть опрошенных россиян (24%) мечтает продлить зимние каникулы дополнительным отпуском. Среди них 5% уже успели спланировать себе отдых, 6% хотели бы отдыхать дольше, но финансовые ограничения этому мешают, а 13% столкнулись с отказом руководства одобрить дополнительные дни отпуска.

Тем временем треть россиян (29%) воспринимают январь как благоприятный период для спокойного планирования и подготовки к новому рабочему году с повышенной мотивацией и энергией. Ещё 36% опрошенных не видят особой специфики января, считая его обычным рабочим периодом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
