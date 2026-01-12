Новости

В Иркутской области продадут участок недр «Чорский»

Объявлен аукцион на право пользования участком недр «Чорский», расположенным на территории Братского и Усть-Удинского районов Иркутской области. Об этом свидетельствуют данные ГИС «Торги».

Подача заявок от претендентов на участие в аукционе началась 19 декабря 2025 года и продлится до 17:00 по местному времени 6 февраля 2026 года. Сами торги запланированы на 19 февраля 2026 года, их проведение состоится в формате открытого аукциона.

Размер сбора за участие в торгах установлен в размере 164 036 рублей. Шаг аукциона, то есть минимальное увеличение цены, составляет 10% от начальной суммы, или 21,8 млн рублей.


