Цены на золото и серебро на мировых биржах обновили исторические максимумы

На мировых товарных биржах зафиксирован резкий рост котировок драгоценных металлов, которые обновили абсолютные исторические рекорды. Впервые за всю историю торгов стоимость тройской унции золота превысила психологическую отметку в 4600 долларов США, а серебра – 84 доллара, пишет РИА Новости.

На нью-йоркской бирже Comex к середине торговой сессии февральский фьючерс на золото подорожал более чем на 80 долларов, достигнув отметки в 4583,14 доллара за унцию. В ходе торгов максимальная стоимость достигала 4612,4 доллара.

Мартовский фьючерс на серебро демонстрировал еще более значительный рост, прибавив свыше 6% и торгуясь на уровне 84,225 доллара за унцию. Пиковая котировка серебра в ходе сессии поднялась до 84,55 доллара, что также является рекордным показателем.

По данным Гознака, в 2025 году, инвестируя в золото, россияне отдавали предпочтение слиткам. В весовом соотношении 57% пришлось на слитки, 43% на монеты против 45% и 55% соответственно в 2024-м и 31% и 69% в 2023-м.

– В Гознаке объясняют эту тенденцию более тесной привязкой стоимости золотого слитка к биржевой цене драгметалла, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.


