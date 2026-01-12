Новости

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу в Новосибирске

С 5 по 7 января в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске прошло представление музыкального спектакля на льду «Двенадцать месяцев» в постановке знаменитой фигуристки Ирины Слуцкой, партнером которого стал Банк Уралсиб.

Легендарная сказка ожила в современной постановке, в которой сочетаются сложные трюки на льду, виртуозная хореография и захватывающие спецэффекты. В ледовом музыкальном спектакле приняли участие самые яркие представители российского фигурного катания, на лед вышли профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. В представлении были также задействованы артисты оригинального жанра и воздушные гимнасты. Шоу посетили несколько десятков тысяч новосибирцев и гостей города, которые получили незабываемые впечатления от музыкального спектакля «Двенадцать месяцев».

«Мы второй год подряд выступаем партнерами ледовых шоу, и рады тому, что при нашем участии проходят такие интересные и яркие события, который дарят новосибирцам и гостям нашего города прекрасное праздничное настроение», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Предприниматели сохраняют сдержанный оптимизм
«Мы взяли преимущества городской жизни – и перенесли их за город» – Ольга Иванова о новом видении проекта «Камертон»
«Работаем в “новой нормальности”» – Екатерина Прядко, «Грандстрой»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес