Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу в Новосибирске

С 5 по 7 января в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске прошло представление музыкального спектакля на льду «Двенадцать месяцев» в постановке знаменитой фигуристки Ирины Слуцкой, партнером которого стал Банк Уралсиб.

Легендарная сказка ожила в современной постановке, в которой сочетаются сложные трюки на льду, виртуозная хореография и захватывающие спецэффекты. В ледовом музыкальном спектакле приняли участие самые яркие представители российского фигурного катания, на лед вышли профессиональные спортсмены и солисты мировых ледовых шоу. В представлении были также задействованы артисты оригинального жанра и воздушные гимнасты. Шоу посетили несколько десятков тысяч новосибирцев и гостей города, которые получили незабываемые впечатления от музыкального спектакля «Двенадцать месяцев».

«Мы второй год подряд выступаем партнерами ледовых шоу, и рады тому, что при нашем участии проходят такие интересные и яркие события, который дарят новосибирцам и гостям нашего города прекрасное праздничное настроение», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.